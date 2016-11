Varnar för flera decimeter snö

Lokalt Varningen gäller Västerbottens kustland.

SMHI uppger att det är främst länets nordöstra del som under dagen kan få mellan 10-20 centimeter snö.

Från Bottniska Viken driver under onsdagsdygnet byar av snö eller snöblandat regn in över land i nordostvinden. Närmast kusten mest som regn, men längre in över land sjunker temperaturen då havet inte påverkar och snö kan då lägga sig på marken.

Då vinden väntas vrida upp mot nord under dagen kommer gränsen mellan snö och regn krypa allt närmare kusten. De största snömängderna väntas in över Västerbotten från Skelleftebukten samt in över Gävleborg där det kan bli någon dm snö lokalt.

I januari 2014 vräkte enorma mängder snö ned över Skellefteåkusten. På bara några timmar vräkte över en halvmeter snö ner under vad som betecknas som en snökanon.

Dagens snöfall kommer inte upp till de nivåerna, även om SMHI varnar för att det kan bli trafiksvårigheter.

Mest snö i länet finns än så länge i Borgafjäll, där det uppmätts beskedliga 6 centimeter. Hemavan rapporterar 4 cm, Kittelfjäll och Fjällsjönäs 3 cm.