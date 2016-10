Färsk prognos: Nu kommer snön

Väder SMHI har uppdaterat sin prognos- och utfärdat en vädervarning.

En klass 1-varning för snöfall har utfärdats för Västerbottens kustland. Detta gäller främst den nordöstra delen av länet som under onsdagen får täta snöbyar som kan ge 10-20 centimeter i snömängd.

Definitionen för en klass 1-varning för snöfall är att det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Risk för halka på vägar.

För Umeås del väntas det snöfall kommande fredag som kan ge några centimeter snö.

I kväll nordostlig vind och under natten kommer det in snöbyar över Västerbottenskusten. Då 0-3 minusgrader. Snöbyarna fortsätter under dagen och vid Skelleftekusten kan det lokalt bli runt 2 dm snö. Omkring noll.

Även på torsdag risk för täta snöbyar längs med Norrlandskusten och även Uppland.

Till helgen närmar sig ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde från sydväst. Prognoserna är ännu osäkra men troligen passerar det landets södra del med snö eller regn. I Norrland kallt med 5-15 minusgrader och snöfall främst i kustlandskapen.