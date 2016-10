De spelar i distriktslaget P-00

Fotboll Distriktslaget P-00 som ska spela gruppspel i Post Nord Cup i Luleå 11-12 november är uttaget.

Målvakter: Hugo Forsgren, UFC Akademi, Filip Forsberg IFK Umeå.

Utespelare: Carl Björk IFK Norrköping FK, Lucas Jonsson IFK Umeå, Elias Malm Sandberg do, Konstantinos Pliatsikas do, Casper Sjöström, do, Simon Degerman Mariehem SK, Nygoma Henocke Mangitukulu Morön BK, John Persson, do, Ayanle Ismail Ahmed Sunnanå SK, Lucas Lindfors, do, Lukas Renström, do, Anton Eriksson UFC Akademi, Emil Johansson, do, Ville Norrman, do, Albin Näslund, do, William Schultz, do.