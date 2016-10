Uppmanar till stöd för Språkförskolan

Skola och utbildning Patrik Brännberg (AP)uppmärksammar i en interpellation bristerna på förskolan Språkstegen, där barn med grava språkstörningar ska få ett särskilt stöd.

Landstinget har dragit in sin logopedresurs på förskolan, vilket även innebar att förskolan förlorat en heltidstjänst. Föräldrarna har slagit larm om att förskolan inte längre har förutsättningar att leva upp till sina kvalitetsmål. Patrik Brännberg (AP) och Nasser Mossleh(AP) framförde i debatten att kommunen omedelbart bör gå in med insatser för att säkra verksamheten. Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden påpekar att det är landstinget som dragit sig ur samarbetet. Förhandlingar pågår och kommunen kan, enligt Moa Brydsten, därför inte kan gå in med resurser.

– Det finns en post för oförutsedda utgifter som vi borde kunna använda för det här, menar Patrik Brännberg.