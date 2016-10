E12 blir E6 över en natt

Storuman/Tärnaby Ett jättelikt stenblock stänger i natt E6 på den norska sidan. All trafik hänvisas till Sverige och E12.

Större delen av det stora stenblocket, som hänger över E6 och hotar trafiksäkerheten, ska plockas ner under natten, meddelar motsvarigheten till svenska Trafikverket, Statens vegvesen.

Europavägen stängs för all trafik vid Skamdal utanför Mo i Rana och trafikanterna hänvisas att köra in i Sverige via E12 till Hemavan och Joesjö.

E6 stängdes klockan 18 på lördagskvällen och beräknas kunna öppna igen klockan 09 på söndagsmorgonen.

Omskyltning av vägen har gjorts vid Trofors söder om Mosjöen samt vid Mo i Rana.

Senast i maj stängdes vägen på samma plats då arbeten gjordes för att minska riskerna med det stora stenblocket. Geologer har dock konstaterat att riskerna är så stora att det nu krävs att större delen av stenblocket avlägsnas.

För att förhindra skador på vägbanan kommer det att läggas stora sand- och grusmassor på vägen.