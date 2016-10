Mats Öberg och Morgan Ågren, jublierande supermusiker med rötterna i Umeå, tillbringar fredagskvällen på Jazzfestivalen och Idunscenen med nyskriven musik för Norrlandsoperans Symfoniorkester. Musiken ges också ut på skiva med titeln Through the eyes of a Morgchestra.

FÖLJ ÄMNEN Musik Nöje