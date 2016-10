Vädjar inför Löven-mötet

Björklöven VIK Hockeys styrelse tackar sina fans för stödet under vårens ekonomiska kris. Samtidigt ber man de Gulsvarta supportrarna att fortsätta sluta om bakom laget inför matchen mot Björklöven, skriver VLT.

Under måndagen informerade VIK Hockeys styrelse, via klubbens hemsida, hur läget ser ut just nu och hur man ser på framtiden.

Gulsvart genomgick, som bekant, en turbulent vår med en ekonomisk kris. Nu vill styrelsen passa på och tacka alla som ställt upp för klubben. Och vädjar samtidigt om fortsatt stöd från sina fans.

– Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet och stolthet över hur många, privatpersoner och företag, ställde upp när vinden blåste som snålast i våras. Utan er hade vi inte fått chansen att börja det här ”nya bygget.” Nu behöver vi er igen. Supportrar och partners. Killarna i laget behöver er. På läktaren, skriver VIK-styrelsen och fortsätter:

– Vi har full förståelse för att många av er tyckte att det var roligare att ta sig till ABB Arena när vi var ett topplag i Hockeyallsvenskan. Men det här laget är värt allt stöd. Det är mer ett ”stadens lag” än VIK haft på många år. De brinner för klubbmärket, för staden, för Er. De vill inget hellre än att börja ge sina supportrar fler trepoängare.

Styrelsen menar även att det finns en ljus framtid för Gulsvart och att klubben har möjlighet att växa och på sikt bli ett storlag inom den svenska ishockey.

– Vi har en stark övertygelse om att VIK Hockey kan bli en storklubb i Sverige i framtiden. Vi har redan nu både spets och bredd på ungdomssidan. Och fantastiska ledare. Så slut upp bakom oss nu, när vi behöver er som mest. Tillsammans ska vi göra något bra av den här säsongen. Den är avstampet mot framtiden.