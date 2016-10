De spelar TV-pucken för Västerbotten

Ishockey Förbundskaptenerna Tommy Henriksson och Peter Lundström har tagit ut 21 spelare till TV-puckens slutspel i Malmö 2-6 november.

Här är de uttagna.

Målvakter:

Edvin Markström Clemensnäs IF

William Stenman Skellefteå AIK

Tindra Holm Skellefteå AIK

Backar:

Jonathan Lundgren Skellefteå AIK

Jonathan Sjödin Skellefteå AIK

Elias Lustig Skellefteå AIK

Max Eriksson IF Björklöven

Daniel Nyberg Skellefteå AIK

Joel Granberg IF Björklöven

Oskar Edmundsson IF Björklöven

Forwards:

Gordon Kronvall IF Björklöven

Filiph Åström IF Björklöven

Arvid Mella Skellefteå AIK

David Eriksson IFBjörklöven

Melker Gustavsson Skellefteå AIK

Gustav Konradsson Skellefteå AIK

Alexander Westerberg IF Björklöven

Henrik Sandström IF Björklöven

Gustav Nylund IF Björklöven

Ludvig Varg Skellefteå AIK

Carl Rehn IF Björklöven

Emil Sundström Skellefteå AIK