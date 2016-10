Socialdemokraterna tar ansvar för ekonomin i Umeå

Debattartiklar (2016-10-21) Socialdemokraterna i Umeå följer noga den ekonomiska utvecklingen och budgetläget. En översyn av projekt och kostnadsposter pågår. Allianspartierna är däremot inte överens om något alternativ. Påfallande är däremot hur nära C och i viss mån L låg det socialdemokratiska budgetförslaget senast. Det är bara att konstatera: allianspartierna i Umeå är splittrade.

Det skriver Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå.

Det blir tydligare och tydligare att halva mandatperioden nu passerat, samarbetsklimatet hårdnar och de politiska konflikterna ökar ju närmare valrörelsen vi kommer.

I en debattartikel (15/10) hävdar alliansen företrädare i Umeå att vi Socialdemokraterna skulle ha tappat greppet över den kommunala ekonomin. Inget kunde vara mer felaktigt.

Vi var medvetna om att ekonomin var en utmaning redan när vi gick in i denna mandatperiod och att det först efter 2019 ser bättre ut.

Socialdemokrater gör andra prioriteringar än alliansen och det kan naturligtvis vara frustrerande och till och med irriterande när man inte får gehör för sin politik. Men det är demokratins och politikens spelregler och något som vi alla måste hantera utifrån valresultat.

Umeå är en kommun i stark tillväxt, det händer mycket positivt i vår kommun. Det startades 719 nya företag under förra året, det skapas 1 300 nya arbetstillfällen varje år, det byggs 1 400 nya bostäder 2016, det byggs 1 500 nya studentbostäder under mandatperioden och prognosen för Umeås befolkningsökning i år är cirka 1 600 personer.

Det är positivt att människor vill flytta till vår kommun och att företag vill bedriva sin verksamhet här men det har även givit oss växtvärk, i vissa fall rent av smärtande växtvärk. Ju fler vi blir ju större blir även behoven inom till exempel skolan, vården och omsorgen.

Ett exempel är att elevunderlaget i skolan växer med mellan 500-600 elever varje år de kommande åren. Det motsvarar en ny skola per år. Ju större vi blir ju större blir även behoven av infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Umeå lider i dag av bostadsbrist och det är något vi arbetat hårt med att råda bot på de senaste åren

Tyvärr visar den senaste skatteprognosen från regeringen att kommunens intäkter nästa år blir 70 miljoner kr lägre än den prognos som låg till grund för budgeten för 2017 som fullmäktige beslutade om i juni. Staten har även sänkt ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga vilket påverkar våra intäkter negativt.

Eftersom vi redan inför budgetbeslutet i juni insåg att förändringar skulle kunna komma att ske i negativ bemärkelse valde vi att inte fördela alla medel till verksamheterna. Vi beslutade om ett enprocentigt överskottsmål vilket motsvarar cirka 60 miljoner kronor. Vi budgeterade även ner intäkterna från råkraften och drog i handbromsen för investeringar.

Umeå investerade ganska tungt under den förra mandatperioden varför lånetaket ligger högt och begränsar dagens utrymme. Anders Ågren (M) som är vice ordförande i kommunstyrelsen har under en lång tid varit en del av kommunledningen. Den kommunledning som investerat hårt och tillåtit en ökande låneskuld.

Naturligtvis följer S utvecklingen och budgetläget mycket noggrant och har utifrån de nya förutsättningarna de senaste veckorna arbetat hårt med ekonomin och prioriteringar. Vi har hela tiden varit medvetna om att det kan bli aktuellt att justera de ramar som beslutades av fullmäktige i juni. I tisdags kallade jag även till en extra budgetberedning för att grundligt gå igenom det förändrade förutsättningarna och det aktuella ekonomiska läget. Det är ett mycket tufft budgetläge som i vissa fall kommer att kräva svåra beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under min ledning redan tidigare i höst hanterat omedelbara åtgärder efter att vi informerats om budgetläget. Vi ser över om något kan förändras eller minskas av frivilliga åtaganden, projekt och kostnadsposter. Så analyseras även varför nettokostnaden per invånare är högre för Umeå än för andra större kommuner. Umeås nettokostnad är till exempel närmare 5 000 kr högre per invånare än vad den är i Lund.

Allianspartierna kommer med ett enda konkret förslag för att förbättra den kommunala ekonomin i sin debattartikel. De menar att kommunen skulle kunna försälja lokaler där vi inte har någon egentlig verksamhet. Det är intressant eftersom vi politiskt sedan länge har gett tjänstemännen i uppdrag att se över kommunens lokaler och försälja de som ingen kommunal verksamhet anser sig ha behov av.

Inget nytt förslag med andra ord utan en åtgärd som det redan jobbas med. Det finns ingen anledning för kommunen att äga lokaler som ingen verksamhet har något behov av.

Allianspartierna menar (debattartikeln) att de ”hela tiden haft alternativa budgetförslag för kommunen, som varit betydligt mer ansvarsfulla”. Vad som är ansvarsfull politik kan diskuteras. Vi anser naturligtvis att vårt budgetalternativ är det mest ansvarsfulla.

Vad alliansen däremot inte skriver i sin debattartikel är hur nära det socialdemokratiska budgetförslaget som faktiskt Centerpartiets och i viss mån Liberalernas budgetförslag var nu senast. Vi kan tydligt konstatera att allianspartierna är splittrade. Partierna går fram med egna budgetar och vi kan allt som oftast se hur partierna röstar olika när det gäller motioner.

Att stå på sidan och gnälla är inte min melodi. För mig handlar det om att i konstruktiv samarbetsanda hitta lösningar. Vi har ett mycket svårt ekonomiskt läge och det kommer att krävas en del tuffa politiska beslut under hösten.

Jag hoppas att vi kan föra en konstruktiv diskussion och hitta breda uppgörelser i detta svåra läge.

Hans Lindberg