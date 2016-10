Fler vill turista i södra Lappland

Vilhelmina Allt fler turister söker sig till södra Lappland. Gästnätterna hittills i år har ökat med 12 000 eller nästan sex procent.

Det visar ny statistik från destinationsbolaget South Lapland. Efter en minskning under 2015 har gästnätterna även ökat kraftig under vintersäsongen.

Besök från alla länder ökar men det är främst våra nordiska grannländer som står för den största ökningen. Finland har ökat kraftigt. Här ser man att satsning på infrastruktur i samband med de insatser som gjorts i Österbotten har gett resultat.

– Det är kul att se att det jobb som läggs ner på bättre förutsättningar för turismen ger resultat, säger Rasmus Westerberg, destinationschef på Destination South Lapland i ett pressmeddelande.

Den totala ökningen under årets första åtta månader var strax under sex procent. Det är cirka fem procent bättre än året innan då besöken steg med blygsamma 0,7 procent under samma period.

– En förklaring till ökningen är att vi nu har en fungerande destinationsorganisation för att bemöta den ökade konkurrensen mellan destinationer och den moderna resenärens behov av digital tillgänglig information, fortsätter Westerberg.

Under det kommande året kommer ännu fler insatser att göras för att Destination South Lapland ska kunna fortsätta att hävda sig som besöksmål. En stor satsning på vandringsleder och arbete mot internationella researrangörer påbörjas nu.

Vi fortsätter att jobba mot en investering i South Lapland Airport. I dagsläget får vi tacka nej till de operatörer som vill flyga hit på grund av att landningsbanan är för kort, skriver South Lapland i pressmeddelandet.