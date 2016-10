Peter LeMarc signerar skivor i Umeå

Musik Peter LeMarc kommer till Umeå. Men inte för att spela – utan signera skivor.

Artisten har tidigare lovat sina fans att göra en gammal hederlig signeringsturné till skivaffärer runt om i landet i spåren av sin nya skiva, Den tunna tråden, som släpps på cd, vinyl och digitalt den 18 november.

Nu står det klart att Peter LeMarc besöker 15 skivaffärer, däribland Burmans musik i Umeå. Torsdag den 24 november är han på plats.

– Detta är det slutgiltiga schemat, folket på skivbolaget har slitit som galningar för att få ihop det. This is it, skriver Peter LeMarc på sin officiella Facebook-sida.

Titelspåret till albumet är släppt som ett smakprov, och finns att höra nedan.