Tobias Levander: Vad kan vi vänta oss av Clinton?

Åsikter Med tre veckor kvar talar alla tecken för att Hillary Clinton kommer att stå som segrare i det amerikanska presidentvalet.

FÖLJ ÄMNEN Åsikter Opinionskrönikor

Under några veckor i september tog Donald Trump in det mesta av Hillary Clintons försprång i opinionsmätningarna, men hans stöd har sedan dess sjunkit betänkligt.

Enligt Nate Silver på sidan fivethirtyeight.com talar det vi vet för att Clinton har en ledning på sex eller sju procentenheter just nu. En sådan ledning är väldigt svår att ta in på kort tid. Antalet väljare som faktiskt går att påverka så här sent är för få.

Om vi förutsätter att Hillary Clinton vinner, vad kan vi då vänta oss av henne som president?

Clinton har ingen brist på ambitiösa förslag om allt från betald föräldraledighet till skärpt vapenlagstiftning. För sådant krävs det dock att hon kan få med sig kongressen, vilket nog blir svårt. Demokraterna har goda chanser att få majoritet i senaten, men Republikanerna lär behålla kontrollen över representanthuset. Förutsättningarna för större inrikespolitiska reformer är således små.

Som president skulle Hillary Clinton vara särskilt betjänt av en demokratisk majoritet i senaten, då senaten prövar presidentens nomineringar till ämbeten som exempelvis ambassadörer, ministrar och federala domare.

Demokraterna behöver vinna fyra platser för att få majoritet om Clinton vinner. 34 senatsplatser är uppe till omval och Demokraterna verkar kunna vinna mellan två och sju nu republikanska platser och bara i Nevada löper de risk att förlora en egen plats.

En alltid viktig fråga som blivit särskilt aktuell i år är tillsättningen av domare i Högsta domstolen. I februari dog den konservative domaren Antonin Scalia hastigt och hans plats har sedan dess varit vakant.

På grund av motstånd från den republikanska majoriteten i senaten kommer Scalia inte att få en efterträdare så länge Barack Obama är president. Frågan lär bli en av de första nästa president tar tag i.

Sammansättningen i Högsta domstolen kan ha stor betydelse i politiskt laddade frågor från kampanjfinansiering till aborter. Just nu är domstolen jämnt splittrad, med fyra domare nominerade av demokratiska presidenter och fyra av republikaner.

Nästa mandatperiod kommer helt säkert att bjuda på utmaningar som inte kan förutses just nu. Kanske kommer det en ekonomisk nedgång, kanske någon ny internationell kris att lägga till den redan rikliga mängden sådana.

För mig tycks det uppenbart att det i sådana lägen är tryggare för både USA och världen med en erfaren, lugn politiker som Clinton än den oberäknelige Trump. De senaste veckorna har gjort det smärtsamt tydligt hur illa han hanterar motgångar.

Donald Trump har den senaste tiden förberett sig och sina anhängare på en förlust genom att påstå att valet är ”riggat”. Effekten blir att undergräva legitimiteten i Clintons presidentskap om hon vinner. En farlig väg, då demokratin förutsätter goda förlorare. I detta läge kan man hoppas att Hillary Clintons vinst blir så tydlig som mätningarna nu tyder på. Då kan ingen rimligen skylla på valfusk.

Tobias Levander

har skrivit om amerikansk politik på sociala medier under många år