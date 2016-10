Stumfilm och uruppföranden i årets festival

Musik Stumfilm med improvisationsmusik, uruppföranden, kammarjam och konst- och musikvandringar – i en mängd former och på flera scener intar Kammarmusikfestivalen Umeå i veckan.

Fyra dagar av kammarmusik väntar när festivalen rullar ut sitt program med start nu på torsdag – det är tredje året festivalen går av stapeln i sin nya skepnad sedan den återuppväcktes efter några års uppehåll, nu förlagd till höst och under konstnärlig ledning av cellisten och kompositörenSvante Henryson. Själv medverkar han under öppningskvällen med ett koncept han fått blodad tand för sedan sist; improvisationsmusik till stumfilm, en konsertform vars frö såddes under ett besök vid Tromsö filmfestival i fjol.

– Vi var fyra musiker som improviserade till en tysk stumfilm från 1925 och jag kände genast att detta var något jag ville göra under kammarmusikfestivalen, säger han på telefon inför festivalstart.

Tillsammans med saxofonisten Mats Gustafsson ger han under festivaltorsdagen en improvisationskonsert i Folkets Bio till två stumfilmer, Symphonie Diagonale av Viking Eggeling från 1924 och en helt nyproducerad film av konstnären Liselotte Wajstedt för denna konsert. Goathie är titeln på den 11 minuter långa filmen där Henryson bad Wajstedt förhålla sig till Eggelings film från 1924: en stilla dialog med dåtiden, säger konstnären själv om filmen som inspirerats av den samiska jojken och den japanska dansen butoh. Filmkonserten inleds med ett soloprogram av Mats Gustafsson.

Roland Pöntinen är en gäst som återkommer i flera punkter under festivalen. På fredagen ger han en pianokonsert i Tegskyrkan och på lördagen håller han en workshop på Umeå Universitetet, ny samarbetspartner för i år. Vidare återfinns han som en del i den trio tillsammans med Svante och Katarina Henryson, som på lördagen spelar i Vasakyrkan, en konsert som liksom fredagens avslutas med kammarjam på Plectrum.

– Det blir lite Joni Mitchell, Elton John och kanske lite Bob Dylan, säger Svante Henryson som vidhåller ambitionen att presentera ett festivalprogram med både klassiskt och modernt och där improvisationsmusiken har sin givna plats.

Från Musikhögkolan i Piteå medverkar en ensemble vid den konst- och musikvandring som äger rum på lördagen i Bildmuseets pågående utställning om konst i atomkraftens tidsålder, där en musikerkvartett framför nyskriven musik av kompositionsstudenten Viktor Elinder. Ett uruppförande väntar också under söndagen, Svante Henrysons First Movement, framförd av välrenommerade Kungsbackatrion, Malin Broman, Jesper Svedberg och Simon Crawford-Phillips. Sjostakovitj, Boulanger och Schubert återfinns också på programmet under denna festivalens finalkonsert.

SARA MEIDELL

Umeå Kammarmusikfestival pågår 20–23 oktober på flera scener runt om i Umeå. Här fullständigt program.