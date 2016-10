Modo bryter med forward

Ishockey Modo Hockey väljer att avsluta kontraktet med 23-årige forwarden Jesper Persson, skriver Allehanda.

– Jesper har gjort det bra och tagit steg i sin utveckling men är samtidigt en offensiv spelare som behöver offensiv speltid för att utvecklas ytterligare, säger Per Svartvadet till Modos hemsida.

Modo Hockey meddelade under måndagen att klubben nyttjat den klausul i Perssons kontrakt som gjorde att kontraktet kunde brytas per 15 oktober. Nu lämnar 23-åringen, som under fjolåret representerade Örnsköldsvik Hockey, föreningen efter sex framträdanden i Hockeyallsvenskan under säsongen.

– Det har varit roligt att se de enorma kliv han tagit som både spelare och person sen han senast var i Modo Hockey och precis som med alla Modoiter kommer vi att följa hans utveckling. Vi önskar Jesper Persson all lycka i den fortsatta karriären, säger Per Svartvadet till klubbens hemsida.

I vilken klubb Persson kommer att fortsätta sin karriär är ännu oklart.

Andreas Olsen/ Allehanda