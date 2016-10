Soldiers of Odin en varning att ta på allvar

Insändare Det allvarliga är om detta signalerar framväxten av faktiska medborgargarden i stadsdelarna bestående av så att säga vanligt folk. Det menar Tage Alalehto om att Soldiers of Odin patrullerat i Umeå.

Noterar med klar saklighet men med besvikelse att vi nu ser en indikation på patrullerande medborgargarden i Umeå i och med Soldiers of Odin.

Kritiken mot polisen har varit påtaglig de senaste åren som bottnar i frånvaron av patrulleringar och kommunikationsstrul vid till exempel anmälningar. Samtidigt som medierapporteringarna om brottsligheten varit frekvent, vilket givit intryck av att brottsligheten eskalerat. När det gäller det sistnämnda kan jag konstatera att det gäller inte. Speciellt inte för Umeås del. Men fakta är en sak och förmedlade stämningar är en annan sak utifrån den kända socialpsykologiska devisen, att om en situation definieras som ett givet tillstånd så blir den också det i sak eftersom alla upplever att det är så.

När det gäller Soldiers of Odin borde vi vid det här laget veta att flertalet av deras medlemmar hör hemma i högerextrema kretsar, vars politiska syfte är att bevara kvinnors fri- och rättigheter att röra sig fritt, oavsett tid och dygn. Agendan för Soldiers of Odin är uttalad, det handlar om att värna svenska kvinnors heder att inte behöva attackeras av våldtäktssyftande utomeuropeiska män (svenska våldtäktsmän är av mindre intresse vad jag förstår). Huruvida samma patriarkala omsorg gäller utomeuropeiska kvinnors heder är mer oklar.

Hur som helst, är då Soldiers of Odin etablerade i och med detta som ett i framtiden vanligt förekommande samhällsfenomen? Nej, det tror jag inte. Vi är alldeles för medvetna om vad Soldiers of Odin har för avsikt. Det mer allvarliga är om detta signalerar framväxten av faktiska medborgargarden i stadsdelarna bestående av så att säga vanligt folk. Folk som blivit less och förbannade såsom varande skattebetalare att betala för en polisiär tjänst och ett rättssystem som inte tycks fungera på grund av splittrade polisiära arbetsuppgifter och personalbrist. Allt detta kombinerat med en stämning att brottsligheten eskalerar i stället för att minska, leder till frustration att något måste göras!

Innan situationen blir så ohållbar att den piskas upp till ohörbarhet är det förstås viktigt med saklig information om hur brottsligheten ser ut. Men än viktigare är förstås att rättssystemets aktörer börjar hitta en effektiv och tillförlitlig arbetsmodell som gör att trovärdigheten bibehålls bland medborgarna. För ännu har svenska medborgare mycket hög tillförliten till rättssystemet i och med att korruptionsgraden är så låg som den är.

Tage Alalehto, sociolog