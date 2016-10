Harreligen, vad är det Akademien ställt till med?

Kulturkrönikor Leif Larsson om en tigande his Bobness och om den kritiska frågan: hur många nya lyssnare/läsare aktiverar priset den här gången?

Jag blir inte särskilt förvånad, inte heller upprörd. Skulle det finnas något tvivel går tankarna till I´ts all right Ma av den tidiga Dylan (Bringing it all back home) och High Water (Love and theft) av den senare. Inte är valet så ”spännande” heller, nu när det så eftertryckligt bekräftar den välmående medelålderns medelklass, dess erfarenhet och dess estetiska värderingar. Själv var jag aldrig riktigt med på tåget från början, men håller honom förstås högt. Prisvärd.

Men sen sätter det igång. Blowin in the wind blir jingel till varenda medieinslag och räcker inte det så spelar man Times they are a-changing, som om något avgörande har skett med Svenska Akademins val torsdag 13 oktober 2016. Det har det inte. Men det fortsätter, Marie Lundström intygar hans betydelse när en pojkvän i ungdomen gjorde slut och hon gråtande nynnade sig igenom Don´t think twice. Och Mia Gerdins pojkvänner, ja dom också. Och Öhman som klinkade gitarr på Holmön. Och så detta rättfärdigande surr om Sapfo och Homeros. Som om Dylan inte gällde i sin egen rätt. Och Per Svensson i Malmö talar upprört om trumpifiering (debatt, debatt). Nån föreslår att Philip Roth ska få en Grammy (roligare) och Joyce Carol Oates tycker (sötsurt) att Beatles hellre skulle fått priset. Och eftermiddag och kväll förrinner med stigande trivialisering, toppnummer är Aktuellt som öppnar sång i studion: Blowin´ in the wind förstås….

Fast huvudpersonen, his Bobness själv tiger under fredagen. Oroväckande, kan sluta hur som helst. Tänk om han…eller tänk om han osv. Tills vidare får vi fundera över om han överhuvudtaget kommer. Uppträda för publik är han ju till skillnad från Elfriede Jelinek van vid. Men vill han ta Kungen i hand en gång till, åka limousine mellan konserthuset och Blå Hallen? Och som tack för maten sjunga….Blowin in the wind?. Harreligen vad är det Akademien ställt till med?

Och när eftertanken börjar infinna sig: en av poängerna med priset är riktad uppmärksamhet mot en författare vars verk vi inte visste så mycket om. Bob Dylan har vi lyssnat till i miljonupplagor sedan början av 60-talet. Och nu är det bekräftat: vad som varit bak- och förgrundsmusik till mycket här i generationers liv och erfarenhet, är nu också Stor Litteratur. Och då inställer sig den kritiska frågan, hur många nya lyssnare/läsare aktiverar priset den här gången?

Men viktigare är att vi minns att ”sometimes even the president of the United States sometimes must have to stand naked”. Eller att vattenivåerna här i världen stiger, High water everywhere.

