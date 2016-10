VK:s kritiker hyllar och rasar

Bok Har Akademien helt tappat kompassen? undrar Gunnar Balgård, medan Annelie Bränström Öhman framhåller en kärlekspoet med mjukt manlig blick.

GUNNAR BALGÅRD: ”Har Akademien helt tappat kompassen?”

Förlåt, men jag känner mig personligen förolämpad. Har Svenska Akademien som så envist hävdat litterär kvalitet under senare år, särskilt genom en serie val av högst förtjänsta östeuropeiska författare, helt tappat kompassen? Slängt den på sophögen?

Låt gå för att Bob Dylan arbetar i en ”stor folklig amerikansk tradition” men hans dikt tål ju inte boksidan. Man ser hur diktrader kränger och slinter överallt, och måste kompenseras i framförandet för att bli trovärdiga.

Det är tydligen detta som belönas, att Dylans uttryck är just så olitterära, så tänjbara. Det är förstås populärt hos en generation av mottagare som inte kommer från litteraturens håll, men från populärkulturen, och nu får känslan av att de är lika fina.

Det är vad vi ser. Akademiens ledamöter stiger ner från sina höga hästar, kanske har de ogillat att kallas högkulturella. Annars tror jag mer på att de hamnat i ett internt, låst läge, med många goda kandidater som de inte kunnat komma till majoritet omkring, och ingen av dem bestämt bättre än någon annan.

Så varför inte? Vi gör en spektakulär kompromiss, en riktigt frejdig saltomortal, och tjänar häftiga poäng i några nya läger. Men från litteraturen har man abdikerat, låt oss hoppas tillfälligt. Men riskfritt är det nog inte. Det kan bli svårt att återfå den auktoritet som innan fanns.

ANDERS ÖHMAN: ”Äntligen! – men känslan säger något annat”

Min första reaktion är förundran. Hörde jag verkligen rätt? Är det Bob Dylan som får årets Nobelpris i litteratur?

Äntligen! borde jag på klassiskt manér utropa, men det är som om känslan i kroppen säger något annat. Missförstå mig inte. Det är inte så att jag tycker att Dylan på något vis skulle vara en ovärdig pristagare. Tvärtom, han är en underbar ordkonstnär som oupphörligt förnyat sig och sitt poetiska uttryck.

Bob Dylan har många ansikten. Han börjar som ambitiös folkmusiker med texter som anknyter till den nomadiska amerikanska kulturen och mytologin – ”Ramblin’ outa the wild West/Leavin’ the towns I love the best” – samtidigt som han skriver de vackraste och mest smärtsamma kärlekssånger: ”If today was not an endless highway/If tonight was not a crooked trail/If tomorrow wasn’t such a long time/Then lonesome would mean nothing to you at all.”

Sedan blir han hela min generations uttolkare och talesman med sånger som samtidigt protesterar mot samhället och triumferande proklamerar att här kommer vi, den unga, frihetstörstande, fredsälskande och njutningslystna generationen som inte tar någon skit: ”Come senators, congressmen/Please heed the call/Don’t stand in the doorway/Don’t block up the hall.”

Jag kommer fortfarande ihåg hur jag och min kompis flydde från ett misslyckat försök att fira midsommar bland raggare på Holmön. Jag satt bak på en tandemcykel på E4:an, spelade gitarr och sjöng alla åtta verserna i Masters of War: ”You that never done nothin’/But build to destroy/You play with my world/Like it’s your little toy.”

Ändå var det inte protesten vi framför allt älskade hos Dylan. Det var också den vilda språkberusningen och det gåtfulla djupet, som i A Hard Rain’s A-Gonna Fall: ”Oh, where have you been my blue-eyed son?”.

Bob Dylan var en tidig postmodern eklektiker som ursinnigt plockade fraser och händelser ur vilken tråkig historiebok som helst och förvandlade dem till skimrande poesi. Hans förmåga att hitta metaforerna för sin tid gjorde också att han var nära att bli ihjäl-älskad. Det ledde i sin tur till betydligt mörkare texter och till att han ständigt tvingades byta skepnad. Han trodde kanske att han skulle komma undan på det viset, men det gjorde paradoxalt nog att han blev ännu mera älskad.

Så varför denna kluvna reaktion hos mig inför hans Nobelpris? Jag tror det är flera skäl. Det är känslan av att bli gammal då ens ungdoms protestikon blir omfamnad av det mest etablerade som finns. Det är känslan av att akademien bara gör sig till, att de försöker popularisera sig i en tid då allvaret behövs mer än någonsin.

Att de inte förstår att hålla sig till sin genre, till litteraturen. Inte heller kommer jag undan misstanken att de påverkats av att Ola Holmgren i våras kom ut med den läsvärda boken Stickspår. Åtta skäl till varför Bob Dylan borde tilldelas Nobelpriset i litteratur. Är det så man ska pusha för ett Nobelpris?

Och ändå. Finns det någon författare vars texter spelat en större roll i vår tid än Dylans? Och som skrivit några av de mest poetiskt sällsamma och lyckligt underbara rader jag hört: ”The quilty undertaker sighs/The lonesome organ grinder cries/The silver saxophones say I should refuse you/ … I want you, I want you/I want you so bad/Honey, I want you.”

LARS BÖHLIN: ”Önskar han hade sluppit få priset”

Trots ett ohälsosamt stort intresse för Bob Dylan önskade jag att han skulle slippa få priset. Jag vill bara inte att det här ska bli kulturmännens revansch och att vi ska behöva lyssna på evinnerliga utläggningar om Dylans betydelse och allahenada tolkningar av hans texter.

Därför blir jag glad över att Sara Danius kallar honom litterär samplare. För när andra hyllar hans originalitet så är Dylan själv snabb att peka ut att han arbetar i en tradition där artistens uppgift är att spela för folk.

Han stjäl formuleringar, lånar melodier och omtolkar ständigt sina låtar. En sång är aldrig färdig, utan den måste tolkas i nuet och ständigt anta nya former. Därför är det helt naturligt att han de senaste åren släppt skivor där han gör personliga tolkningar av sånger som bland annat Frank Sinatra sjöng.

Dylan är en del av en amerikansk musiktradition, men han vill även överraska sin publik.

MARIA JÖNSSON: ”Det är som berättare jag uppskattar Dylan”

En surmagad del av mig vill gnälla över att priset går till någon som redan är så brett hyllad och omfamnad. Behöver vit manlig rockmusik verkligen mer erkännande? En annan del av mig blir glad för att rocklyrikens koppling till litteraturen med stort L blir synlig.

Lyrik är ju från början ett ord för att beskriva sång framförd till lyra, en av litteraturens äldsta former. I akademins motivering lyfts också hans poetiska bidrag fram. Ändå är det inte som poet jag uppskattat Dylan utan som berättare. Jag tänker på episka dimensionen som finns i sönderspelade Like a Rolling Stone. Hur Dylan snubblar fram över raderna, med så mycket att säga att orden knappt ryms i takt och vers.

Hur rösten måste småspringa för att hinna ikapp. En stil som fått många efterföljare: Lundell, Winnerbeck, Hellström, Krunegård. Det må vara pubertalt, men jag har alltid dragits till det där ivriga verstunga berättandet snarare än till de poetiskt kontemplativa sidorna hos Dylan.

ANNELIE BRÄNSTRÖM ÖHMAN: ”Kärlekspoet med mjuk manlig blick”

Politiken hakade fast, poesin snärjde in med sötman och taggigheten av ett hallonsnår. Men det var den mjuka punkten, kärleken, som blev den Bob Dylan-ton som har följt mig genom livet. Andlösheten i förälskelsen, i åtrån som fick sitt soundtrack i ”I want you”. Ett partitur av brustna toner, komplett med jubelorkester och begravningståg – lika omistlig, lika rörande, upprörande giltig i tonåren som i medelåldern. Den stolta rörelsen, knycken på nacken från den befriade nya mannen i ”It ain’t me”. Han som inte tänker öppna dörrarna, plocka blommorna, vara den som alltid är stark och aldrig svag. Ja, det är min Dylan.

En kärlekspoet med manlig blick, men en mjuk. Världens, grabbarnas Dylan har han alltid varit – och lär så förbli, med eller utan Nobelpris. För egen del hoppas jag bara att 75-åringen fortfarande ruvar på något av det muntra trots som i 60-talsromanen Tarantula fick honom att värja sig mot berömmelsen under signaturen ”your fellow rebel/kid tiger”.

LENA KJERSÈN EDMAN: Congratulations Bob!

Finbesök är under intågande här hos oss. Först kyrkans Great Old Man – påven! och sedan musikvärldens Great Old Man – kungen! Påvevisit blir det snart i Lund och sedan kommer Bob Dylan: 2016 års Nobelpristagare i litteratur!

För ungefär 20 år sedan sjöng Bob Dylan på ett stort event för en av nuvarande påven Franciskus företrädare, dåvarande påven Johannes Paulus (och 35 000 till). Den gången nickade gamle Johannes Paulus med huvudet i takt med ”Blowin’ in the Wind”, grep sedan rörd Bob Dylans hand, tog mikrofonen och sade:

– Du frågade Hur många vägar måste en man gå för att få kalla sig en man. Jag svarar dig: bara en, om det är den väg man måste följa.

Påven Franciscus verkar vara en käck ledare för kristenheten så nog kommer också han att citera Bob Dylans texter och spisa hans musik.

Helt enkelt, rocka loss!

So do I.

Fast litet hade jag hoppats på Jon Fosse.