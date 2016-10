Slutet för Nobelvärlden som vi känt den

Ja, the times they are sannerligen a-changing – en av årets mest märkliga dagar på en kulturredaktion blev 2016 surrealistisk.

Ett par av de andra stora amerikanska berättarna nära mitt hjärta, Joyce Carol Oates och Joan Didion, hade fram till 13.00 känts alltför folkligt vågade. Och så kom denna skräll som helt sprängde de ramar och former som hittills gällt för Nobelprisets förutsägbara oförutsägbarhet.

Som ett bakgrundsljud filtrerat genom män i min omgivning, har Bob Dylan funnits i min populärkulturella historik, lite i periferin. Den självklara hållningen, som inför varje Nobelutmärkelse, blir därför att ta Svenska Akademien vid handen och låta dess snille och smak visa att stor litteratur kan finnas på oväntade platser, där jag inte tidigare sett den.

Häri ligger väl det stora i valet; ett vidgat litteraturbegrepp – om man lyckas landa på rätt sida om den linje som i chockdyningarna pekats ut som en devalvering av hela priset

Är det något år som en bomb av denna dignitet skulle komma, är det väl under det skevande 2016. Att kalla det en Trumpifiering som gjordes i uppretade led, må vara att ta till överord: även om Nobelpriset kanske inte är rätt hedersutmärkelse, är det obestridligt att Bob Dylan är en av de stora tecknarna av en tid och ett samhälle.

Oroande är däremot att notera den blixtsnabbt uppgrävda skyttegraven mellan fint och folkligt som följde i de omedelbara kommentarerna, en hätskhet som sällan synts tidigare år trots tidigare kontroversiella val – ett ömsesidigt förakt från både försvarare och bespottare och osmakliga försök till populistiska utspel, tendenser som förhoppningsvis får lika stor plats som diskussioner om Dylans verkshöjd i den kommande debatten.

Ledsamt är också att utifrån den frekvens som amerikanska författarskap hittills belönats med Nobelpris, få se hoppet fara för de andra stora som stod på kö; Don de Lillo, Philip Roth, ja Joyce Carol Oates – å andra sidan markerar väl årets pristagare definitivt slutet för den Nobelvärld som vi känt den.

SARA MEIDELL