Legendaren blir ny tränare i Löven

Björklöven Den gamla Björklövenhjälten Alexander Sasha Beliavski blir ny J20-tränare i Björklöven.

– Jag tycker att det är en intressant lösning. Vi hamnade i den här situationen i och med att Jesper Jäger anslöt till a-laget. Vi var väldigt nöjda med Jespers jobb i J20-laget men vi är också väldigt nöjda att ha honom i den position han är nu. Jag hade ett samtal med Alexander i förra veckan där vi bestämde att han skulle se J20-laget under helgen och att vi skulle sätta oss ner efter det. I den fasen vi är med träning just nu och med den förnyelse som pågår så känns det helt rätt att ta in Alexander Beliavski i verksamheten, säger Björklövens General manager till klubbens hemsida.

