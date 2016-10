Jaktolyckor: Här är de vanligaste skadorna

Jakt & Fiske Fall från jakttorn och bett av jakthund. Älgjakten innebär inte bara risker för älgarna.

Varje år skadas omkring 500 personer i samband med jakt, enligt försäkringsbolaget IF och statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I norra Sverige började älgakten den 5 september. I övriga Sverige inleds den idag.

Fall- och knivolyckor hör till de vanligaste, de står tillsammans för 65 procent av alla olyckor. Försäkringsbolaget If får årligen in omkring ett hundratal skador från jägare som har halkat, snavat, ramlat ner från jakttorn eller skurit sig på knivar under slakt.

– Varje år skadas omkring 100 jägare så illa att de får skadeersättning från oss. Skär- eller klämskador samt frakturer är de vanligaste skadorna. Vi har bland annat haft fall där människor gått igenom golvet i jakttorn tre meter upp i luften, säger Matts René, försäkringsspecialist

Lyckligtvis handlar bara två procent av skadorna av vådaskott, alltså oavsiktligt avlossade skott. Tio procent av skadorna handlar om hundbett.

– Genom att använda rätt utrustning, till exempel en så enkel sak som slakthandskar, kan man undvika en hel del allvarliga skador, säger Matts René.

Det finns nära 300 000 jägare i Sverige, varav drygt åtta procent är kvinnor. Omkring 270 000 av dessa jagar älg.

MARIANNE WESTIN/NORRBOTTENS-KURIREN