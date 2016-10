Alla resultat i Umemaran

På lördagen avgjorde den 44:e upplagan av Umemaran i löpning. Här är alla resultat.

Totalsegrare på maratonsträckan blev Johan Larsson, Stöcke TS Järnet, som sprang på 2.52.15.

Bästa dam blev Maja Gren Skog, Skellefteå AIK, på tiden 3.16.45.

På halvmaran noterades ett nytt banrekord då överlägsne segraren Tesfaldet Nagash, IFK Umeå, sprang på 1.07.57.

I damklassen på halvmaran blev det betydligt jämnare, 6 Sofia Lindberg, Robertsfors IK, vann på 1.30.31, närmast före Linnea Isaksson, IFK Umeå, med 1.30.59.

I resultatlistan anges placering, startnummer, namn, födelseår, klubb, DM-status och tid.

M23 DM

1 105 Niklas Gröning 85 Vegan Runners IK DM 3.02.24

2 136 Tobias Jobin 67 Jalles TC VDM 3.08.07

3 103 Erik Jansson Palmér 92 Saltsjöbadens IF 3.08.48

4 104 David Renman 89 IKSU DM 3.11.07

5 253 Anders Högdal 66 Jalles TC VDM 3.11.27

6 173 Bertil Wennström 52 Jalles TC VDM 3.14.32

7 102 Emil Öhman 85 IFK Umeå DM 3.25.28

8 100 Kjell-Göran Holmberg 48 Jalles TC DM 4.22.33

9 101 Alf Granvik 47 Jalles TC DM 08 7.36.57

M35 (Veteran-DM)

1 219 Johan Larsson 79 Stöcke TS Järnet VDM 2.52.15 (totalsegrare)

2 117 Leif Sundberg 80 Axa Sports Club 3.53.45

M40 (Veteran-DM)

1 126 Anders Östman 74 Larsmo IF, FIN 7.36.57

M45 (Veteran-DM)

1 136 Tobias Jobin 67 Jalles TC VDM 3.08.07

2 138 Per-Åke Rosvall 70 IFK Umeå VDM 3.25.28

3 139 Jörgen Högkvist 69 Stöcke TS Järnet VDM 3.31.45

4 137 Frithjof Theens 69 Stöcke TS Järnet VDM 3.41.14

M50 (Veteran-DM)

1 253 Anders Högdal 66 Jalles TC VDM 3.11.27

2 252 Patrik Norberg 66 Trångsviken IF 3.22.53

3 151 Anders Sjögren 64 Sundsvalls OK 3.34.02

M55 (Veteran-DM)

1 161 Lars-Göran Berggren 57 Team Skavsåret IF 3.59.02

M60 (Veteran-DM)

1 173 Bertil Wennström 52 Jalles TC VDM 3.14.32

2 172 Thomas Tanos Lindstr 54 IF Umeå Långdista VDM 3.42.43

3 174 Elof Hästbacka 55 Larsmo IF, FIN 4.01.00

4 171 Staffan Wikström 55 Vattudalens LDK 4.28.14

M65 (Veteran-DM)

1 100 Kjell-Göran Holmberg 48 Jalles TC DM 4.22.33

2 181 Sigvard Koplimäe 50 Vattudalens LDK 5.01.07

Motionsklass män

1 212 Jarmo Raaterova 64 Luleå 3.00.27 (total tvåa)

2 204 Stefan Åberg 81 Umeå 3.07.46

3 210 Mikael Kainulainen 79 Umeå 3.11.31

4 191 Per Nordin 84 Academic Work 3.16.06

5 200 Peter Gellerstedt 75 Norums SK 3.18.05

6 198 Erik Pettersson 87 AS Linköping 3.19.02

7 213 Erik Forsgren 79 Umeå 3.23.42

8 201 Anders Öhman 68 Piteå 3.24.48

9 214 Lars Hänström 66 Umeå 3.29.45

10 207 Max Själin 90 Team Idijot 3.31.45

11 208 John Loyd 85 Team Idijot 3.31.45

12 199 Mikael Isaksson 58 Gällivare 3.35.29

13 196 Valdas Micius Litauen 3.38.43

14 202 Per-Anders Fredriksson 82 Tavelsjö AIK 3.45.56

15 193 Henrik Sundström 92 Skellefteå 3.48.21

16 203 Jonas Walfridsson 83 Danderyds sjukhus 3.59.20

17 194 Gustav Ahlström 93 Umeå 4.00.48

18 211 Joachim Dahlberg 65 Sävar IK 4.05.08

19 197 Viktor Åström 85 Umeå 4.21.09

20 192 Magnus Torrkula 72 Umeå 4.40.04

21 206 Reza Zarassi 80 CSN Umeå 5.02.27

22 205 Emil Boström 88 Axa Sports Club 5.11.58

K23 (Senior-DM)

1 231 Maja Gren Skog 80 Skellefteå AIK DM 3.16.45

2 237 Jenny-Ann Danell 72 Jalles TC DM 3.37.43

3 222 Jenny Bagglund 82 Jalles TC DM 3.47.35

4 223 Erika Danielsson 89 Piteå Runners 4.25.26

K35 (Veteran-DM)

1 231 Maja Gren Skog 80 Skellefteå AIK VDM 3.16.45

2 230 Charlotte Mäki 78 Lulekamraterna 3.24.39

3 229 Anna Morén 77 Lövånger/U AIK VDM 4.05.08

K40 (Veteran-DM)

1 237 Jenny-Ann Danell 72 Jalles TC VDM 3.37.43

K50 (Veteran-DM)

1 246 Eva Blomqvist 65 Vattudalens LDK 3.27.51

Motionsklass kvinnor

1 262 Lisbeth Rantaniemi 70 Salsåker Ullånger 3.35.40

2 264 Josefine Swärdén 91 Lemlarnas LK 3.52.37

3 261 Kajsa Persson 85 Umeå 4.03.42

4 263 Sakaya Ito 84 Danderyds sjukhus SR 4.34.27

Lag-DM

1 Jalles TC 9.34.06

Tobias Jobin, Anders Högdal ,Bertil Wennström

Lag Veteraner-DM

1 Jalles TC 9.34.06

Tobias Jobin, Anders Högdal ,Bertil Wennström

2 Stöcke TS Järnet 10.05.14

Johan Larsson, Jörgen Högkvist, Frithjof Theens

Halvmarathon Män

1 556 Tesfaldet Nagash 82 IFK Umeå 1.07.57 banrekord

2 534 Jonathan Björnberg 89 Skellefteå AIK 1.16.15

3 548 Petter Hedman 91 IFK Umeå Skidor 1.17.26

4 516 Pontus Brander Tjalve IF Norrköp 1.18.21

5 559 Hannes Bjernhagen 94 Piteå Runners LDK 1.20.12

6 517 Jonny Hjertström 67 Skellefteå AIK 1.20.38

7 540 Nils Olofsson 87 SWE 1.22.51

8 506 Tomas Pekkari 80 Jalles TC 1.23.29

9 539 Michael Johansson 69 Skellefteå AIK 1.23.41

10 523 Anders Hofer 69 IFK Umeå 1.23.54

11 537 Henrik Simu Gunnarsson 86 IFK Umeå 1.25.19

12 561 Göran Bäckman 66 Kemira 1.25.47

13 576 Magnus Vinblad 77 Team Esplanad 1.26.10

14 514 Martin Engkvist 82 Lulekamraterna 1.26.51

15 524 Hans Årebäck 67 Bolidens SK 1.27.30

16 529 Rasmus Nilsson 90 Liljaskolan Vännäs 1.27.36

17 536 Erik Lindgren 92 IFK Umeå 1.28.26

18 554 Magnus Olsson 72 Jalles TC 1.29.05

19 560 Tomas Nordström 67 Tärnaby 1.29.06

20 570 Jimmy Bodin 90 SWE 1.29.16

21 553 Hårvard Sannes Mathi 84 SK Galgen, NOR 1.29.33

22 564 Fredrik Barkemo 75 Skellefteå AIK 1.29.40

23 526 Anders Wijk 81 Latikberg 1.29.45

24 522 Erik Skärberg 94 Vänersborgs SK 1.30.02

25 572 Håkan Rowa 68 Rowallins HB 1.30.44

26 531 Piotr Matyba 82 Umeå 1.30.44

27 500 Jonathan Mårtensson 82 Velox Fortis 1.30.59

28 521 Jacob Fürstenhoff 85 Team Fürstenhoff 1.31.35

29 527 Anders Välitalo 82 Luleå 1.31.41

30 533 Emil Grönberg 94 Umeå 1.31.52

31 519 Erik Välitalo 87 Umeå 1.31.56

32 504 Fredrik Nyberg 76 Team Hernö Runner 1.34.51

33 563 Erik Lampa 81 Narkens IF 1.35.56

34 558 Mattias Kenttä 73 Höken Basket Luleå 1.36.12

35 571 Jonas Rindeskog 69 AB Previa 1.37.27

36 512 Niklas Krantz 81 Bromance Runners 1.38.28

37 520 Gustav Friedrich 81 Umeå 1.39.01

38 518 Simon Åström 82 IKSU Fitness 1.39.14

39 532 Mattias Lindström 85 Nyåkers IK 1.39.31

40 501 Stig Wangdell 74 Norrmejerier 1.40.07

41 568 Robert Persson 68 Hägglunds 1.42.12

42 562 Hugo Bäckman 01 Mimer 1.42.46

43 530 Marcus K Lundmark 81 Skellefteå 1.42.49

44 552 Andreas Johansson 93 Riviera FI 1.43.43

45 543 Rolf Hugoson 65 IFK Umeå 1.44.34

46 575 Thomas Hägglöf 67 Hägglunds SK 1.44.50

47 503 Urban Gelfgren 74 Vintermyrens IF 1.45.06

48 566 Jaakko Tervonen 47 Gräsmyr IK 1.45.25

49 525 Urban Bengtson 45 Jalles TC 1.46.25

50 555 Daniel Salguero 65 IKSU 1.47.00

51 574 Arne Eriksson 59 Örnsköldsvik 1.47.53

52 550 Lars Johansson 60 Riviera FI 1.48.58

53 507 Stefan Berglund 71 Umeå 1.48.59

54 510 Rickard Fredriksson 90 Umeå 1.49.56

55 538 Johan Reinklou 91 Tjädern Bikers 1.50.00

56 515 Erik Claesson 88 SOK 1.50.58

57 508 Peter Westin 89 Umeå 1.50.59

58 509 Kak-Phen Yan 85 Umeå 1.51.08

59 573 Håkan Appelblad 65 Umedalens IF 1.51.36

60 546 Svante Johansson 58 IFK Umeå 1.51.38

61 541 Jonathan Radman 91 Carlshem 1.52.45

62 569 Stefan Nyström 65 IFK Umeå 1.53.19

63 549 Axel Deigan 94 Karlstad 1.53.32

64 565 Linus Gren 79 Sävar 1.54.29

65 528 Fahad Sultan 64 Umeå 1.54.40

66 567 Igor Goldman 60 KB-65 1.56.29

67 535 Johan Eriksson 84 Umeå 2.06.43

68 505 Nils-Erik Borg 71 Ärlandsbro 2.11.22

69 545 Thomas Nygren 65 Vännäs SK 2.19.01

70 547 Markus Karlsson 37 HOP-HAB, FIN 4.44.57

Kvinnor

1 636 Sofia Lindberg 92 Robertsfors IK 1.30.31

2 643 Linnea Isaksson 91 IFK Umeå 1.30.59

3 648 Sara Sandström 74 IFK Umeå 1.32.51

4 647 Jenny Kling 78 Selånger SOK 1.33.28

5 635 Klara Hofer-Mattsson IFK Umeå 1.38.56

6 641 Catrine Nordström 68 Tärnaby 1.41.35

7 642 Linda Gellerstedt 72 Umeå 1.44.50

8 649 Linnea Kroon 88 Lulekamraterna 1.50.10

9 627 Sabinha Önnerlöv 92 Umeå 1.51.14

10 638 Johanna Östling 76 Skellefteå 1.52.34

11 646 Helen Nilsson 76 Sörböle 1.52.46

12 639 Caroline Olofsson 91 Carlshem 1.52.46

13 629 Tove Samuelsson Umeå 1.53.25

14 630 Emma Larsson 89 Luleå 1.53.44

15 628 Mu-Ly Yan 83 Frankrike 1.55.53

16 645 Åsa Zackrisson 61 IFK Umeå 1.57.25

17 644 Lena Poopuu 67 IFK Umeå 1.57.30

18 625 Linda Borg 76 Ärlandsbro 2.01.10

19 624 Mari Strömberg 74 Umeå 2.02.14

20 632 Elina Lundberg 82 Umeå 2.02.37

21 631 Lotta Mårtensson 90 Stöcke TS Järnet 2.02.38

22 640 Therese Loodin-Ek 88 Sollentuna 2.02.45

23 637 Sandra Brinkhäll 86 Umeå 2.06.36

24 633 Cristin Larsson 72 Boden 2.07.27

25 621 Stina Paulsson 93 Umeå 2.18.00