Utspelade i två perioder. Ändå lyckades Modo kvittera till 1–1 i tredje. Men det räckte inte till någon poäng. Med bara 16 sekunder kvar avgjorde Vita Hästen och tog hem segern med 2–1, skriver Allehanda.

FÖLJ ÄMNEN Hockeyallsvenskan Modo Björklöven Ishockey Sport

– Vi var kvar i bussen eller någon annanstans i fyrtio minuter och det är inte okej, säger en kritisk Andreas Johansson i C More.

Det var ett formstarkt Modo som åkte till Norrköping med tre raka segrar i bagaget för ett möte med Vita Hästen som hade två raka förluster på hemmais.

Men ingen har någonsin vunnit en hockeymatch på grund av en bra svit och den läxan fick således även Modo lära sig.

Det var hemmalaget som styrde och ställde i den första perioden som var både intensiv och händelserik.

Den såg däremot ut att bli mållöst hela vägen fram till periodsignal innan Modo-kaptenen Byron Ritchie skulle dra på sig ett matchstraff efter att ha spearat en motståndare med klubban.

Vita Hästen fick då möjligheten att spela i numerärt överläge i fem minuter. Och med bara en sekund kvar på klockan fick man också utdelning efter en lurig backhand från dålig vinkel av Mattias Kalin som letade sig in över axeln på Jonathan Bjurö vid första stolpen.

– Vi spelar inte alls bra. Vita Hästen bestämmer där ute och är bättre än oss helt enkelt, sa Modobacken Oskar Hedman i CMore i paus.

Någon förbättring blev det heller inte i mittperioden.

Hemmalaget fortsatte att kontrollera tillställningen och pressade Modo hårt. Jonathan Bjurö skulle däremot kliva fram starkt efter sitt tveksamma ingripandet på målet och såg till att hålla laget kvar i matchen.

Från ingenstans lyckades sedan Kristian Jakobsson få in kvitteringspucken i numerärt underläge men han hann precis fira klart när domarna dömde bort det för spelare i målgården.

– Det kändes som det skulle vara målmen det dömdes bort och det är bara att gå vidare, säger Jakobsson till C More och får medhåll av C More-experten Mike Helber:

– I min värld skulle det ha varit mål, säger Helber.

Så blev inte fallet men Modo skulle ändå lyckas komma tillbaka och kvittera i den tredje perioden och där ingen mindre än poängkungen Patrik Karlkvist klev fram som aktören. Karlkvists sjunde mål för säsongen.

Vita Hästen som ägt matchen i två perioder blev då lite stirriga men Modo skulle ändå inte lyckas få med sig någon poäng. Med bara 16 sekunder kvar fick nämligen Rickard Palmberg in avgörandet som innebar 2–1 till Vita Hästen.

Efter matchen var Modotränaren Andreas Johansson kritiskt mot lagets uppträdande.

– Vi var kvar i bussen eller någon annanstans i fyrtio minuter och det är inte okej. Jag får vara någon jävla hejaklacksledare i båset och så ska det inte vara. Resultatet är rättvist, det är det inget att snacka om, säger han i C More.

Andreas Westerlind/ ALLEHANDA