Femte konserten för Bass & Friends

Musik Umeåmusiker från olika genrer samlas i den stora konserten Bass & Friends, som nu återkommer för femte gången.

I höst återkommer konserten Bass & Friends, på initiativ av basisten Svante Lindroth. I konserten spelar en rad Umeåmusiker en blandning av folkmusik, rock, pop, visor och blues.

I år medverkar bland andra Anna Axelson, Torbjörn Näsbom, Emma Örnberg, Göran Teljebäck och körerna Oratoriekören, Bless is more och Umeå pop- och rockkör.

– Det känns spännande att få vara med! Modigt av Svante att plocka in nya element i form av körer och dessutom inom tre olika genrer, jag känner mig oerhört peppad!, säger Emma Örnberg som medverkar både som sångare och som körledare för gospelkören Bless is more, i ett pressmeddelande.

Konserten ges den 19 november i Idun, en ny lokal efter fjolårets show i Väven.

– Vi tror att det är en nödvändig flytt, biljetter säljs för fullt redan nu, säger Svante Lindroth i pressmeddelandet.