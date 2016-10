Evastina Bender: Björnbärskrig och översittare

Opinionskrönikor Jag måste erkänna att jag tagit semester från den olidliga politiska debatten ett litet tag, flytt in i en taggig häck för att ta mig en lång tupplur. Inte 100 år som Törnrosa visserligen, men i alla fall till nästa match mellan Trump och Clinton. Trump flinar och ljuger, Clinton jobbar idogt på sina politiska program och försöker vara en ansvarig vuxen. Och jag behöver lite semester.

Bästa häckarna i staten Washington är dom ogenomträngliga, ofta våningshöga buskagen av Rubrus Armeniacus, en superversion av det relativt snälla och fogliga björnbäret. Det var amatörbiologen Luther Burbank som på slutet av 1880-talet introducerade den nya och robusta bärarten, också kallad Himalayan blackberry, till västkusten.

Den övermannade fort och kvickt den lokala faunan och blev med tiden ett så gott som outrotbart översittar-ogräs. Tio månader av året sågar man, bränner och gräver upp – men augustis och septembers skörd av enorma och ljuvliga bär får många att välja att ge upp och baka paj i stället.

Det finns trädgårdsarbetare, blackberry abatement specialists, som gjort det till sin livsgärning att utrota björnbär. En del går så långt som att rekommendera installation av meterdjupa, breda cementdiken. Det gäller också att gräva upp rotknölarna, något som inte är lätt för en vanlig människa. Min vän Ruth har t ex redan brutit sönder två rejäla spadar utan nämnvärda resultat. Den som inte orkar strida längre på egen hand kan hyra getter eller grisar som bearbetar invasionen på naturligt sätt.

I sin underhållande satir ”Where’d You Go, Bernadette?” beskriver Maria Semple ett saftigt björnbärskrig mellan två representanter för Seattles överklass. Audrey Griffin, som bor nedanför Bernadette Fox och hennes okontrollerade bärbuskar, kräver att grannen ska utrota varje björnbär på sin tomt eftersom dom nått komposten och invaderat hennes växthus. Specialisten varnar förgäves för att utföra ett sånt jobb mitt i regnsäsongen. Resultatet blir, inte oväntat, ett jordskred som begraver en välgörenhetsgala med marimbaband.

Min barbecue har försvunnit. Mina gardinuppsättningar är förstörda. Mitt växthus krossat. Plantor mördade. Sällsynta äppelträd som tagit 25 år att etablera uppryckta med rötterna. Japanska lönnar utplattade. Historiska rosor borta. Utomhusgrillplatsen som jag själv inramade med kakel är borta! Så illa kan det gå!

Och det är Luther Burbanks fel. Han skapade nya versioner av både potatisar, persikor och vitlök, men Rubrus Armeniacus blev den stora framgången. Entusiastiskt förberedde han sedan nästa steg i sin förädlingsgärning, i boken ”The Training of the Human Plant”. Han såg sekelskiftets Förenta Stater som en perfekt plats att producera en över-ras, med immigranter från hela världen.

Han tänkte sig kunna kombinera egenskaper från nordens kraftfulla, virila och aggresiva människor med söderns mera lättjefulla och temperatmentfulla. ”The Union of great mental strength, developed or undeveloped, with bodily vigor, but with inferior mind”. Det blev inget av Bubanks rasbiologiska planer, men Russet Burbank är idag Amerikas mest odlade potatissort och den som blir French fries på McDonalds.

Och nu, i häcken, undrar jag lite över politiska kandidater. Vem skulle man t.ex kunna jämföra med det hänsynslösa jättebjörnbäret, med sina underjordiska rotknölar och kraftfulla taggar? Översittaren som envist och högljutt sprintar fram över staten och fullkomligt skiter i vad mera måttfulla arter har att säga. Vem är en plant bully, Trump eller Hillary?

Evastina Bender