Nya boken "Att ha en vuxen son med diagnos" – som ur ett föräldraperspektiv följer ett barn med utvecklingsstörning från födsel till vuxen ålder – borde läsas av personer inom omsorgen och politiker. Och därtill vara obligatorisk litteratur på lärarutbildningar. Det anser Monica Reichenberg, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

”Som förälder märkte jag tidigt att mitt lilla barn inte svarade på beröring eller ögonkontakt som man förväntade sig .”Så börjar Gun Stenmarks nyutkomna bok Att ha en vuxen son med diagnos, utgiven på Mandatus förlag. Boken (165 sidor) presenterades på Bokmässan i Göteborg i år och väckte stor uppmärksamhet.

Vi får följa huvudpersonen Kalles utveckling från födseln fram till vuxen ålder. I dag är Kalle 38 år och bor på ett gruppboende i Umeå. Gun Stenmark har noggrant dokumenterat olika händelser i Kalles liv under årens lopp och detta har nu blivit en bok.

Detta är ingalunda en bok som skrivits för att klaga på hur eländigt livet kan vara för en familj med ett barn med utvecklingsstörning. Tvärtom, här blandas sorger och glädjeämnen. ”Kalle är en underbar person som har så mycket att lära oss andra om livet” (s. 23).

Gun Stenmark framhåller återkommande hur betydelsefulla olika faktorer i omgivningen är för hur handikappande funktionsnedsättningen blir (s. 35). Inte minst goda grannar. En grannpojke utbrast: Varför kan inte han (sic Kalle) prova att köra moped? Kalle fick en moped och grannpojken var återigen engagerad och visade Kalle hur man skulle göra.

När Kalle var sex år fick han diagnosen Fragile X som är en utvecklingsstörning ofta kombinerad med autism. Kalle var bland de första barnen i norra Europa som fick denna diagnos.

Utvecklingsstörning handlar om den intellektuella förmågan. Av olika orsaker försenas utvecklingen och avstannar på en lägre nivå än hos jämnåriga, men de grundläggande behoven är desamma som hos alla människor. Erfarenheter man gör påverkar vad man lär sig klara av.

Fragilt X innebär en kromosomförändring som orsakas en förändring (mutation) av ett arvsanlag (gen) med beteckningen FMR1, lokaliserat till X-kromosomen. I Kalles fall var det två skadade kromosomer.

Det är fler pojkar än flickor som får sjukdomen. Gun Stenmark beskriver de skuldkänslor hon fick i samband med Kalles diagnos. Det finns ingen behandling som kan bota fragilt X-syndromet, men mycket kan göras för att kompensera funktionsnedsättningen.

För familjen Stenmark var det uteslutet att Kalle skulle bo på någon annan plats än i hemmet. Kalle har gått i särskolan, som är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de har en utvecklingsstörning.

Här är utbildningen anpassad efter elevens förutsättningar och här gick Kalle i nio årskurser. Sedan fortsatte han i gymnasiesärskolan och nu går han på SÄRVUX. Kalle har alltid tyckt att det varit roligt att gå i skolan. Han har fått både stärkt självförtroende och kunskaper för att bättre klara det dagliga livet, såsom att lära sig läsa och skriva.

För att inte Kalle skulle bli isolerad lät föräldrarna honom delta i olika aktiviteter- precis som barn utan funktionsnedsättning. Därför har han lärt sig simma, cykla, rida, spela innebandy och fotboll och sedan flera år tillbaka har Kalle eget boende. Detta har varit mycket positivt – lett till upptäckten att också han kan leva som alla andra.

När man läser om Kalles skolgång och fritidsaktiviteter är det viktigt att påminna sig om tiden då personer med utvecklingsstörning bodde på stora institutioner som Vipeholm, Brattby och Stretered. Mödrarna uppmanades att skicka sina barn och försöka glömma dem genom att inte besöka dem.

Vidare var det bara de som hade en lindrig utvecklingsstörning som fick gå i skolan. Det skulle dröja ända fram till 1968 innan vi fick en skola för alla genom att träningsskolan infördes. Därigenom kunde alla barn oavsett graden av utvecklingsstörning få gå i skolan.

Genom den nyligen bortgångne Karl Grunewalds idoga arbete kom på 1990-talet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Det finns en skillnad mellan att ha ett barn utan diagnos och ett barn med diagnos, skriver Gun Stenmark. Barnet slutar inte att vara beroende av föräldrarna när det växt upp. För Gun och maken Staffan har det inneburit en stor oro. Vad ska hända med Kalle när de inte längre orkar? Följaktligen var de noga med att låta Kalle få ett eget boende när han hade åldern inne.

Det var ett stort steg att ”släppa taget”, men föräldrarna visste att det var nödvändigt. Flytten förbereddes noga och Kalle var delaktig under hela processen med att utforma lägenheten han skulle bo i. En fördel var att hans gamla kamrater, som följts åt under skolåren skulle flytta in i boendet.

Så långt var allt frid och fröjd. Men redan efter ett år hade problemen börjat torna upp sig. Det gick så långt att Arbetsinspektionen kopplades in och påtalade stora brister i boendet. ”Fel” personal hade anställts. Det ledde till en omstart med ny personal som var utbildade, pedagoger. Men alla saknade kunskaper om utvecklingsstörning, så några år senare dök problemen upp igen.

Det ledde till ännu en omstart med ny personal och nu fungerade det. Men så kom politikerna för ett år sedan med beskedet att det skulle bli ytterligare en ändring. Nu skulle all personal i gruppbostäder få möjlighet att arbeta heltid genom att arbeta i flera gruppbostäder. Här uppstår ett dilemma. Å ena sidan kan det naturligtvis vara bra för personalen genom att de får omväxling men för Kalle och hans kamrater blir det inte lika bra.

Alla påverkas vi av förändringar men personer med utvecklingsstörning är särskilt utsatta. Många arbetsuppgifter i deras boende kräver en viss kännedom och vana av personen som bor där. Det går inte att lära sig detta med en snabb, enkel instruktion. Guns Stenmarks oro bara växte och växte då hon visste hur dåligt Kalle och hans kamrater mått utav alla tidigare förändringar. Men Gun Stenmark är en handlingskraftig person. Därför gick hon i täten för protesterna.

En fråga jag ställer mig när jag läser denna bok: Hur kunde det bli så här? LSS skulle ju garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Målet var att den enskilde fick möjlighet att leva som andra samt ha en rik och meningsfull fritid. En annan fråga som man kanske ställer sig är varför säger inte personerna i gruppbostaden ifrån? Svaret kan nog vara så enkelt som att det säkert finns en rädsla för att säga ifrån då man är så beroende.

Kalle har haft turen att ha starka föräldrar som vågat protestera. Alla har inte det. Det vet Gun Stenmark och detta är en av anledningarna till att hon skrivit boken för att vi alla ska bli medvetna om att tillvaron i en gruppbostad inte alltid genomsyras av intentionerna i LSS.

Det finns få böcker som ur ett föräldraperspektiv låtit läsaren följa ett barn med utvecklingsstörning från födsel till vuxen ålder och boende i gruppbostad. Det ger läsaren helt andra infallsvinklar.

Därför hoppas jag verkligen att personer inom omsorgen och politiker läser denna bok. Föräldrar sitter på mycket praxisnära kunskap om sina barn, då de levt nära barnen i många år. Det är viktigt att denna kunskap tas till vara och inte viftas bort.

Vidare borde denna bok ingå som obligatorisk litteratur på lärarutbildningar. Förhoppningen är nu att Gun Stenmark utarbetar en handledning till boken, då skulle den med fördel kunna läsas av en studiecirkel.

Det är en välskriven och lättläst bok. Rikligt med illustrationer och en ordlista i slutet av där olika begrepp förklaras underlättar för läsaren

Monica Reichenberg