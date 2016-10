Skolan viktigaste arenan för fysisk aktivitet

Debattartiklar (2016-10-03) Vetenskapliga rapporter säger alla samma sak. De positiva effekterna på kropp och själ som följer av ökad fysisk aktivitet och träning är odiskutabla. Ändå är det anmärkningsvärt svårt att få en politisk acceptans för detta faktum att resultera i mer tid för idrott och hälsa i de nationella läro- och timplanerna. Varför är det så?

Det frågar sig Björn Hällgren, Umeå, som är legitimerad fysioterapeut och gymnasielärare i idrott och hälsa.

FÖLJ ÄMNEN Åsikter Debattartiklar

Få är de människor som inte inser att människokroppen är byggd för rörelse och fysisk aktivitet. Men ytterst få inom Sveriges riksdag – och likadant är det i kommunerna – har under de senaste åtta mandatperioderna lyft ett finger för att betona idrott och hälsas oerhört viktiga roll i skolarbetet.

Man har gjort precis tvärtemot allt sunt förnuft och bygger inte skolan på vetenskaplig grund. Sverige har näst minst timmar i hela Europa för denna typ av undervisning i de nationella läro- och timplanerna. Ytterst märkligt och beklagligt.

Ett otal vetenskapliga rapporter från hela världen de senaste 30 åren säger alla samma sak. De positiva effekterna på kropp och själ som följer av ökad fysisk aktivitet och träning är odiskutabla: det handlar om minskad risk att drabbas av till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma, benskörhet, ett flertal cancerformer, högt blodtryck, muskel och ledbesvär, stress, depressioner, ångest. Med mera.

Det som ytterligare framkommit de senaste 15 årens forskning är de närmast ofattbart positiva konsekvenserna på vårt viktigaste organ, nämligen hjärnan. Och därmed på vår kognition.

Hjärnan verkar vara det organ som stärks allra mest av att individer rör på sig. Till exempel ökar kreativiteten markant, koncentrationen stärks, minnet förbättras och stressen minskar. Sömnen blir bättre, man blir piggare, det bildas nya hjärnceller och man blir helt enkelt smartare. Vilket tillskott skulle inte det vara i skolundervisningen i alla ämnen?

De senaste årens PISA-studier visar hur svenska elever tappar kunskap i matematik, naturkunskap och läsförståelse i ett europeiskt perspektiv. Det borde väl ha fått någon att reagera och skyndsamt se till att utöka timplanen med minst tre timmar idrott per vecka i alla stadier. Nu har vi två timmar i grundskolan och en timme i gymnasiet – förutom alla friluftsdagar som försvunnit i. Som jämförelse: 1963 hade vi gymnastik fyra gånger per vecka och åtta till tolv friluftsdagar per läsår.

Det handlar naturligtvis inte bara om antalet timmar utan det är oerhört viktigt med ett noga genomtänkt pedagogiskt innehåll med hälsa i fokus. Många familjer har sämre socioekonomi och kunskap för att engagera sina barn i idrottsrörelsen.

Det är därför skolan är så oerhört viktig. Här når man alla mellan 6-19 år i 40 veckor per år, oavsett intressen och socioekonomi, för att förmedla rätt kunskap, intresse, beteende och attityd till hur viktigt det är med fysisk aktivitet nu och i kommande vuxenliv.

Jag blir närmast mörkrädd av att se hur allt fler unga söker sig till vårdcentralerna med allehanda problem inom rörelse-/stödjeorganen och med svårigheter att klara helt normalt belastande arbeten. Lika rädd blir man när man ser allt fler 18-19 åringar ta studenten med en kropp som kommer att innebära problem.

Under mer än ett kvartssekel har jag uppvaktat ministrar (tio stycken i sju regeringar), träffat och samtal med hundratals riksdagsledamöter, ordnat hearingar, hälsoupprop och hälsoseminarier. Än ger jag mig inte. Men den politiska handlingsförlamningen är i det närmast total.

I Västerbotten liksom i hela Sverige är det några få personer jag lyckats hitta som velat engagera sig. Två före detta riksdagsledamöter, Lena Sandlin (S), Umeå, 1994-2004 och Åke Sandström (C), Vännäs, 1998-2010 försökte hjälpa mig. De hade båda en förankring i föreningsidrotten, vilket jag antar gett dem ett intresse och kunskap som tyvärr många andra saknar.

Vi hjälptes åt att skriva motioner, tal till deras kongresser, de skrev interpellationer och vågade ställa öppna frågor till egna ministrar och driva frågan, tyvärr med liten framgång. Av Lars Lilja (S), Lennart Gustafsson (V), Elisabeth Björnsdotter (M), Maria Lundqvist-Brömster (L), Anders Sellström (KD) och Helena Lindahl (C) – plus någon jag kanske glömt – har jag fått hjälp med att de internt försökt påverka partier och utskott där de verkat, i syfte att vurma för mer idrott och hälsa i skolan.

Men från detta till riktig politisk handling verkar det vara ljusår.

Varför agerar så få i denna oerhört viktiga fråga som berör folkhälsa, samhällsekonomi och pedagogisk inlärningsförmåga – och som kostar samhället otaliga miljarder/år?

Vad gör politikerna i Västerbotten, både nationellt och kommunalt? Vad gör skolans rektorer? Varför är medierna så tysta om ett gigantiskt pedagogiskt problem som försämrar skolelevernas inlärningsförmåga och folkhälsan i vuxen ålder?

Björn Hällgren