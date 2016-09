Stort intresse för travauktion

Övrig sport TRAV. Hästägare och tränare från Umåker-regionen var på hugget i samband med helgens Kriterieauktion på Solvalla.

Hela 15 ettåringar köptes vid auktionen av hästägare från Umåkers region, vid sidan av auktionen köptes det ytterligare minst sex unghästar till Umåker.

Dyrast av de inköpta ”Umeå-hästarna” var Zooropa, en dotter till Kriterievinnaren Raja Mirchi, som ropades in av Göstas Buss i Umeå AB.

Priset klubbades till 150 000 kronor.

– Vi har lagt märke till att våra tränare och hästägare har snappat upp det utlovade ”pokalåret 2018” som Svensk Travsport och ATG har aviserat. Det innebär att travsporten kommer att få 270 nya miljoner kronor att fördela, varav 180 kommer att fördelas som prispengar, säger Peter Fahlén, sportchef på Umåker och fortsätter.

– Av dessa prispengar kommer en stor del att gå till de treåriga hästarna, exempelvis kommer inget treåringslopp i Sverige att ha lägre förstapris än 50 000 kronor.

Inköpta hästar till Umeå-regionen på kriteriaauktionen

Even’s Cool Boy (hingst e. Un Mec d’Heripre), 70 000 kr – Travstall Robert Dunder

Abeiller (hingst e. Deweycheatumnhowe), 140 000 kr – Gösta Burström

T.Wall’s Ironmaid (sto e. Pastor Stephen), 40 000 kr – Monica Sjöström

Immaculata Amok (sto e. Timoko), 60 000 kr – Travstall Robert Dunder

Fastizz Am (hingst e. Olimede), 20 000 kr – Travstall Robert Dunder

Lady Loony (sto e. Offshore Dream), 30 000 kr – John Östman Travsport

Enjoy’s Meredith (sto e. Enjoy Lavec), 20 000 kr – Sören Lennartson

Klammer (hingst e. Super Photo Kosmos), 80 000 kr – Stefan Johansson i komm

Hayden Web (sto e. Like A Prayer), 30 000 kr – John Östman Travsport

Sefina (sto e. From Above), 35 000 kr – Skogsro Konsult & Utveckling, Umeå

Zooropa (sto e. Raja Mirchi), 150 000 kr – Göstas Buss i Umeå AB

T.Walläs Ikaros (hingst e. Turbo Sund), 80 000 kr – Monica Sjöström

Eaton (hingst e. Pastor Stephen), 20 000 kr – Mats Bucht AB

Höwings Xerxes (hingst e. Infinitif), 70 000 kr – Travstall Robert Dunder

Evelina Goodland (sto e. Zola Boko), 30 000 kr – Stefan Johansson i komm