Norrmalmstorgsrånaren till Umeå

Norrmalmstorgsdramat var ett gisslandrama i Sverige som ägde rum den 23-28 augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm.

Rånet började när Janne Olsson, en fånge på permission, gick in på Kreditbanken vid Norrmalmstorg i centrala Stockholm den 23 augusti 1973. Olsson var beväpnad med en kpist och därför tillkallades polis som sedan gick in i banken. Med vapnet sårade han en av poliserna i handen. Han hade också med sig dynamit.

Olsson tog tre kvinnor och en man ur bankpersonalen som gisslan. Han krävde att den kände brottslingen Clark Olofsson skulle föras till honom och utöver detta tre miljoner svenska kronor, skottsäkra västar, hjälmar, två pistoler och en flyktbil. Clark Olofsson hämtades av polisen på fängelset i Norrköping efter ett regeringsbeslut. Men polisen släppte in honom i banken mot justitieminister Lennart Geijers och statsminister Olof Palmes order. Han fann där ytterligare en banktjänsteman som införlivades med gisslan.

Rånarna och gisslan barrikaderade sig sedan i bankens valv. Två polismän lyckades smyga in i banken och stänga dörren till valvet. Den 26 augusti borrade polisen ett antal hål i taket som först användes för att föra ner en kamera och sedan, den 28 augusti, för att släppa in gas i valvet. För att hindra polisen från att använda gas tvingades gisslan under perioder stå längs väggarna med snaror runt halsen så att de skulle strypas om sövande gas sprutats in i valvet. Två gånger sköt Olsson upp genom hålen och vid det andra tillfället träffades en kriminaltekniker i handen och ansiktet.

Vid två tillfällen talade Olofsson, Olsson samt två ur gisslan med dåvarande statsministern Olof Palme. Telefonsamtal mellan en kvinnlig gisslan och Palme sändes direkt i radio.

Dramat upplöstes i och med att polisen satte in gas. Inga av rånarna eller gisslan skadades.

Janne Olsson dömdes till tio års fängelse som han avtjänade. Han har aldrig dömts för några liknande brott sedan dess.

Under Norrmalmstorgsdramat myntades begreppet Stockholmssyndromet som syftade till att gisslan började att sympatisera med gisslantagarna.

