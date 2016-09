Så länge stannar värmen

Lokalt Det är varmt för årstiden – till och med mycket varmt. Här var det varmast i länet.

Under gårdagen rapporterades över 20 grader på flera platser i Västerbotten. Septembervärmen har brett ut sig över i stort sett hela Norrland, där även inlandet har haft höga temperaturer.

I Umeå noterades under gårdagen +20,9. Fredrika hade 20,4, Vindeln-Sunnansjönäs och Åsele 19,5.

Lycksele noterades för 19,1 och Vilhelmina 19,0. I Gunnarn uppmättes 18,2.

Högtrycket ligger fortsatt kvar över Skandinavien och ger varierad molnighet och mest uppehåll över landet. I dag väntas mycket moln på många håll men i främst Vänernlandskapen, västra Svealand, delar av Lapplandsfjällen samt i mellersta Lappland goda solchanser.

Någon egentlig kyla finns inte i sikte i SMHI:s prognoser. Den närmaste veckan väntas temperaturer omkring 10-15 grader. Även det för årstiden varmt.

Högtrycket försvagas i slutet av veckan och ett regnområde ser ut att leta sig in från sydväst under fredagen och rör sig vidare åt nordost över Norrland under lördagen samtidigt som det försvagas. På söndag och in i nästa vecka pekar prognosen på att nya områden med regn ska passera över landet.