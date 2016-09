Flera inbrott i länet

Brott och straff Uppbrutna fönster och oreda inomhus. Flera bostäder i länet har under måndagen haft inbrott.

Strax före klockan 18.00 under måndagen larmades polisen till en adress i Skellefteå där gärningsmannen brutit upp ett fönster i garaget och därefter tagit sig in i fastigheten. Enligt polisens hemsida syntes det att personen som brutit sig in i fastigheten letat igenom bostaden.

Samma tillvägagångssätt hade en tjuv som enligt polisen ska ha brutit sig in i en bostad i Vindeln strax före klockan 16.00. Fönstret på baksidan ska ha brutits upp och det ska även där ha varit stor oreda inomhus.

Enligt polisens hemsida ska även ha skett ett inbrott i Malå. Men exakt tid eller vad som tillgripits är oklart. Polispatrull har varit på platsen för att undersöka.