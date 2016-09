Bara tunnel ger påtagligt lägre utsläpp

Debattartiklar (2016-09-20) Trafikverket har begärt att berörda regioner inom den nationella transportplanen ska se över de 20 största vägprojekten för att se vad mera kan göras för att minska utsläppen.

Undertecknad har i ett flertal debattartiklar under åren hävdat att det inre alternativet, alltså tunnelförslaget, är det bästa ur flera aspekter – kortare körtid, minskade resekostnader på sikt och dessutom som grädde på moset minskande utsläpp som Trafikverket efterlyser.

När man ser på översiktskartorna så uppfattar ögat att något är konstigt, varför inte bygga bron med tunneln strax till vänster om travbanan och rakt fram mot den färdigställda delen av västra länken. En tunnel är alltid dyrare än en väg genom ett landskap. Att bygga en tunnel är det enda alternativet med tanke på kulturlandskapet, det vill säga Umeås vagga. Den går inte att runda.

Beroende på längden så innebär investeringen 300–400 miljoner kronor. Denna sträckning innebär till exempel att inte ett enda flerfamiljshus/villa behöver lösas in, VK:s karta nyligen visar detta mycket väl.

Ett öppet schakt för vägen som var det senaste alternativet som Trafikverket tillförde skulle vara det mest samhällsekonomiska lösningen men det är som sagt uteslutet.

Merinvesteringen måste betalas av någon och mitt förslag är att de merkostnader som det innebär att köra omvägen på 3,2 km via Prästsjön som Trafikverket region norr förespråkar, betalar motsvarande i vägavgifter som förekommer i Sverige och utomlands.

En rimlig beräkning är att tunneln har betalats av på i runda slängar tio år. En tunnel har en livslängd på 100 år enligt trafikverket med löpande underhåll till en årlig kostnad av 2,5 miljoner kronor. När tunneln är betald kan alla som nyttjar den spara in 4–5 miljarder under de kommande 90 åren. För en privatbilist som kör till sitt arbete innebär detta cirka 6 000 kronor per år.

Den översyn som trafikverket har begärt för de 20 projekten i landet är att projekten ska krama ur så mycket som möjligt för att minska utsläppen. Under tunnelns livslängd innebär den sista delen av Västra länken cirka 300 000 ton i mindre utsläpp inom fem km radie från city. Det är inte någon lite siffra som dessutom inte kostar skattebetalarna något, och ett bra tillskott för att tillmötesgå miljöoptimeringen. Dessutom: det blir ett stort plus för nyttjarna av alla slag.

Slutligen, jag har inte förstått att regionkontoret i Luleå inte fick ett öppet mandat att se på alla möjligheter till samhällsekonomiska- och miljömässiga förslag. Var de bakbundna eller tog visionerna slut?

Lars A Grahn

Umeå