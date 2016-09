Här är Instagrambilderna som kan bli frimärken

För första gången ska svenskarnas Instagrambilder bli frimärken – och du kan vara med och bestämma vilka det blir.

Så här röstar du Röstningen pågår från den 19 september till och med den 20 oktober 2016 via mittfrimärke.se, där varje bidrag presenteras närmre. Du kan välja att rösta på upp till tre favoriter. Samtliga vinnare presenteras på sajten den 14 november 2016 och släpps som frimärken i maj 2017.

Det är PostNord som arrangerar Instagramtävlingen #mittfrimärke, där svenska folket har fått skicka in sina bilder med hopp om att de ska väljas ut och bli frimärken.

– Intresset för frimärkstävlingen #mittfrimärke har varit enormt och överträffat alla våra förväntningar. Under det första dygnet kom det in ett nytt bidrag var femte sekund, sedan har det fortsatt att komma in flera hundra bilder i veckan. PostNords frimärksutgivning över tid är en spegling av den aktuella Sverigebilden och det är roligt att se att det skapar så stort engagemang, säger Per Ljungberg, kommunikationschef PostNord Sverige i ett pressmeddelande.

Bland drygt 20 200 inskickade bilder har nu 20 bilder – föreställande allt från en nybadad hund till smultron på strå – valts ut.

Samtliga bidrag presenteras på mittfrimärke.se där svenskarna uppmanas rösta fram sina tre favoritmotiv. Ytterligare fyra vinnande motiv utses av PostNords Frimärksråd.