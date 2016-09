Seriesegern inom räckhåll för Täfteå

Fotboll Under matchens sista skälvande minuter vände Täfteå underläge till vinst. Och redan i dag kan laget säkra avancemang.

Tabelltoppen Täfteå IK 20 13 6 1 62-18 44 45

Bergnäsets AIK 19 10 7 2 37-18 19 37

IFK Umeå 19 9 8 2 40-18 22 35 I dag möts IFK Umeå och Bergnäset. Vid IFK-vinst, vinner Täfteå serien och IFK tar över Bergnäsets kvalplats.

Efter Kirunas Jack Green ledningsmål med halvtimmen kvar att spela såg det tungt ut för Täfteå.

– Det kändes mörkt, vi skapade några halvchanser men inget riktigt superläge, säger Täfteås tränare Tony Pihlajaama.

Men Täfteå gick för seger och började skicka upp folk, till slut spelade laget med fyra forwards och all kraft gick åt att försöka få in kvitteringen, som lät dröja till bara tre minuter återstod av full tid. Fredrik Johansson smällde in 1-1.

– Och då gick vi inte ned för att försvara poängen, utan vi fortsatte framåt och tryckte ned dom i skosulorna, säger Tony Pihlajaama.

På övertid kom så segermålet av Philip Näslund, och seriesegern och avancemang till division II är alldeles runt knuten. 60 mil söder om Kiruna kan nämligen IFK Umeå se till så att Täfteå är säkra. Tabelltrean IFK Umeå tar emot tabelltvåan Bergnäsets AIK i en match som startade 14.00. Vinner IFK, vinner Täfteå serien.

– För första gången i mitt liv hejar jag faktiskt på IFK Umeå, säger Tony Pihlajaama och skrattar.

Laget kommer följa matchen via nätet från den långa bussresan hem Kiruna. En bussresa som om allt går vägen nog kommer bli ganska trivsam.

Fortsättning följer med andra ord.